. Почему в наблюдаемой реакции фенолфталеин меняет цвет два раза? 2. Является ли н??блюдаемая реакция обмена обратимой или она протекает до конца? Если реакция необратима, то какой признак необратимости в наблюдаемой реакции п...
Химия
. Почему в наблюдаемой реакции фенолфталеин меняет цвет два раза? 2. Является ли н??блюдаемая реакция обмена обратимой или она протекает до конца? Если реакция необратима, то какой признак необратимости в наблюдаемой реакции проявляется? 3. Как называется реакция обмена между щёлочью и кислотой? 4. Запишите уравнение реакции взаимодействия соляной кислоты с раствором гидроксида натрия в молекулярном, полном и кратком ионном виде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фенолфталеин - раствор бесцветный В основании становится малиновым Если Ф. бесцветный, в кислоте и солях раствор останется бесцветным.
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