. Почему в наблюдаемой реакции фенолфталеин меняет цвет два раза? 2. Является ли н??блюдаемая реакция обмена обратимой или она протекает до конца? Если реакция необратима, то какой признак необратимости в наблюдаемой реакции п...

Химия

. Почему в наблюдаемой реакции фенолфталеин меняет цвет два раза? 2. Является ли н??блюдаемая реакция обмена обратимой или она протекает до конца? Если реакция необратима, то какой признак необратимости в наблюдаемой реакции проявляется? 3. Как называется реакция обмена между щёлочью и кислотой? 4. Запишите уравнение реакции взаимодействия соляной кислоты с раствором гидроксида натрия в молекулярном, полном и кратком ионном виде.

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