Скласти тлумачний словничок (5 слів) власне української лексики

Українська мова
Скласти тлумачний словничок (5 слів) власне української лексики
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ХЛІБОРО́Б - селянин, який займається хліборобством; 2)ДРУ́ЖБА - стосунки, відносини, в основі яких лежить взаємна прихильність, довір’я, відданість, товариська солідарність, духовна близькість, спільність інтересів і т. ін; 3)ХВІ́РТКА - невеликі вхідні двері в тину або в воротах; 4)ЛІС - велика площа землі, заросла деревами і кущами; 5)ВІДЛУЧИ́ТИСЯ - виходити, виїжджати з якого-небудь місця на певний час.
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