Скласти тлумачний словничок (5 слів) власне української лексики

Гость: Гость:

1)ХЛІБОРО́Б - селянин, який займається хліборобством; 2)ДРУ́ЖБА - стосунки, відносини, в основі яких лежить взаємна прихильність, довір’я, відданість, товариська солідарність, духовна близькість, спільність інтересів і т. ін; 3)ХВІ́РТКА - невеликі вхідні двері в тину або в воротах; 4)ЛІС - велика площа землі, заросла деревами і кущами; 5)ВІДЛУЧИ́ТИСЯ - виходити, виїжджати з якого-небудь місця на певний час.