Выполнить синтактический разбор предложения( Кисти ярко- красные вянущих рябин.)

Русский язык
Выполнить синтактический разбор предложения( Кисти ярко- красные вянущих рябин.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное, не восклицательное,  простое, распространенное
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