Выполнить синтактический разбор предложения( Кисти ярко- красные вянущих рябин.)
Русский язык
Выполнить синтактический разбор предложения( Кисти ярко- красные вянущих рябин.)
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Повествовательное, не восклицательное, простое, распространенное
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