Сумма 3 последовательных чисел ровна 21 3 класс?
Математика
Сумма 3 последовательных чисел ровна 21 3 класс?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+7+8=21 .............
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