Сумма 3 последовательных чисел ровна 21 3 класс?

Математика
Сумма 3 последовательных чисел ровна 21 3 класс?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+7+8=21 .............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Футболка стоила 760 рублей магазин дважды понижал цену на 10% а затем повысел на 20% сколько стоит футболка сейчас
Ответить
Русский язык
Определить склонение следующих сущиствительных - училище,радость,ведро,стремя,продолжение,медицина
Ответить
Английский язык
Пж помогите такая задача fill in prepositions. What do you do... your p.e class. ... tuesday we usually get up early. The two brothers sit......
Ответить
Литература
Сочините рассказ об каком нибудь интересном случае с двумя фразами о пейзаже!!!
Ответить
Алгебра
Исследуйте на честность функций
Ответить