Исследуйте на честность функций

Алгебра
Исследуйте на честность функций
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сфоткай лучше плохо видно
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