Почему мальчику больно и смешно
Литература
Почему мальчику больно и смешно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому, что мальчики сами по себе такие существа. Это шуточный ответ и это я пишу не ради баллов. Просто посмеяться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Помогите очень срочно,завтра контрольная по обществу. Это то,что успела сфоткать,??огда давали ознакомиться с ней. Может у кого-то есть ответы на в...
Математика
Найдите больший угол равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ АС образует с основанием AD и боковой стороной АВ углы , равные 46 и 35 градусов ...
Музыка
Помогите закончить предложения: Обращенем ув2 является... Которая строиться на... Спасибо зарание.))