Почему мальчику больно и смешно

Литература
Почему мальчику больно и смешно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому, что мальчики сами по себе такие существа. Это шуточный ответ и это я пишу не ради баллов. Просто посмеяться.
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