Помогите очень срочно,завтра контрольная по обществу. Это то,что успела сфоткать,??огда давали ознакомиться с ней. Может у кого-то есть ответы на всю контрольную или кто-то ее уже делал. ОЧЕНЬ СООЧНО!!Буду очень благодарна.

Обществознание

Помогите очень срочно,завтра контрольная по обществу. Это то,что успела сфоткать,??огда давали ознакомиться с ней. Может у кого-то есть ответы на всю контрольную или кто-то ее уже делал. ОЧЕНЬ СООЧНО!!Буду очень благодарна.

Автор: Гость