Помогите очень срочно,завтра контрольная по обществу. Это то,что успела сфоткать,??огда давали ознакомиться с ней. Может у кого-то есть ответы на всю контрольную или кто-то ее уже делал. ОЧЕНЬ СООЧНО!!Буду очень благодарна.
Обществознание
Помогите очень срочно,завтра контрольная по обществу. Это то,что успела сфоткать,??огда давали ознакомиться с ней. Может у кого-то есть ответы на всю контрольную или кто-то ее уже делал. ОЧЕНЬ СООЧНО!!Буду очень благодарна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кинь попку в личку, и помогу;) вот вк: pofigist_cw я делал эту кр, год назад
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