Используй решение предыдущей задачи,выполни деление числа 93 на число 3 по действи??м.Доя этого разложи делимое на разрядные слагаемые.Затем раздели число

Математика

Используй решение предыдущей задачи,выполни деление числа 93 на число 3 по действи??м.Доя этого разложи делимое на разрядные слагаемые.Затем раздели число

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