Используй решение предыдущей задачи,выполни деление числа 93 на число 3 по действи??м.Доя этого разложи делимое на разрядные слагаемые.Затем раздели число
Математика
Используй решение предыдущей задачи,выполни деление числа 93 на число 3 по действи??м.Доя этого разложи делимое на разрядные слагаемые.Затем раздели число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
93=9десятков +3единицы=9*10+4=93 93÷3= 90:3+3:3=30+1=31
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