Сочините рассказ об каком нибудь интересном случае с двумя фразами о пейзаже!!!

Гость: Гость:

Однажды мы с друзьями пошли в поход, когда мы пришли передо мной будто был пейзаж нарисованый кем-то очень известным.Когда мы шли назад с похода я подумал что может мне нарисавать пезаж. Я пришол домой и стал рисовать настоящий пейзаш!