Сочините рассказ об каком нибудь интересном случае с двумя фразами о пейзаже!!!

Литература
Сочините рассказ об каком нибудь интересном случае с двумя фразами о пейзаже!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды мы с друзьями пошли в поход, когда мы пришли передо мной будто был пейзаж нарисованый кем-то очень известным.Когда мы шли назад с похода я подумал что может мне нарисавать пезаж. Я пришол домой и стал рисовать настоящий пейзаш!
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