Помогите, пожалуйста! Нужно выбрать ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ: Выберите выражения, которые являются фразеологизмами? 1. зарубить на носу 2. показать медвежью нору 3. умыть лицо поутру 4. выкупать в чистой воде 5. разделать по орех ...
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Помогите, пожалуйста! Нужно выбрать ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ: Выберите выражения, которые являются фразеологизмами? 1. зарубить на носу 2. показать медвежью нору 3. умыть лицо поутру 4. выкупать в чистой воде 5. разделать по орех 6. вернуться в дом родителей 7. застроить колышек 8. пуститься в пляс 9. лезть на рожон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зарубить на носу разделать по орех пуститься в пляс лезть на рожон
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