А и б Какие из утверждений неверны это не многоугольник это Луч авито не кривая ли??ия это не луч это отрезок

Математика

А и б Какие из утверждений неверны это не многоугольник это Луч авито не кривая ли??ия это не луч это отрезок

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