А и б Какие из утверждений неверны это не многоугольник это Луч авито не кривая ли??ия это не луч это отрезок
Математика
А и б Какие из утверждений неверны это не многоугольник это Луч авито не кривая ли??ия это не луч это отрезок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не мноугольник Не кривая линия
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