ДЛя класса купили 7 наборов цветной бумаги по 9 листов в каждом и еще 25 листов цветной бумаги. Сколько листов цветной бумаги купили для класса?
Математика
ДЛя класса купили 7 наборов цветной бумаги по 9 листов в каждом и еще 25 листов цветной бумаги. Сколько листов цветной бумаги купили для класса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(7*9)+25=63+25=88 ..........................?
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