ДЛя класса купили 7 наборов цветной бумаги по 9 листов в каждом и еще 25 листов цветной бумаги. Сколько листов цветной бумаги купили для класса?

Математика

ДЛя класса купили 7 наборов цветной бумаги по 9 листов в каждом и еще 25 листов цветной бумаги. Сколько листов цветной бумаги купили для класса?

Автор: Гость