Сравни свойства торфа и природного газа используя таблицу и запиши сходства различие пожалуйста

Окружающий мир
Сравни свойства торфа и природного газа используя таблицу и запиши сходства различие пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходство в том что они оба легче воды и оба горят,а различаются в том что газ не имеет цвета и не имеет формы. Торт имеет форму и и цвет
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