Прочитайте текст что мешает его пониманию? определите границы предложений и пост??вьте соответствующие знаки. Озоглавьте текст. Серо-жёлтый туман поднимался к небу запахло гарью вскоре послышался необычайный треск свист и визг...

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Прочитайте текст что мешает его пониманию? определите границы предложений и пост??вьте соответствующие знаки. Озоглавьте текст. Серо-жёлтый туман поднимался к небу запахло гарью вскоре послышался необычайный треск свист и визг разносились по лесу зашумело в вершинах елей и лиственниц белки перелетали с дерева на дерево волки выбегали из лесных трущоб через дорогу промчалось стадо лосей над деревьями быстрее вихря проносились лесные птицы заклубился над лесом багровый дым палящий ветер понёсся низом между деревьями вершины елей и лиственниц подёрнулись пламенем брызнула из деревьев смола, и со всех сторон понеслись от них огненные струйки.

Автор: Гость