Сочинение на тему "Для чего человеку даётся жизнь?"
Русский язык
Сочинение на тему "Для чего человеку даётся жизнь?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек это лучшее создания бога.Всем без исключения дают 1 шанс пожить.За эти годы он должен сделать не мало полезного для себя, окружающих тебя людей.а дальше не придумала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Окружающий мир
Русский язык
Прочитайте текст что мешает его пониманию? определите границы предложений и пост??вьте соответствующие знаки. Озоглавьте текст. Серо-жёлтый туман...