Сочинение на тему "Для чего человеку даётся жизнь?"

Русский язык
Сочинение на тему "Для чего человеку даётся жизнь?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек это лучшее создания бога.Всем без исключения дают 1 шанс пожить.За эти годы он должен сделать не мало полезного для себя, окружающих тебя людей.а дальше не придумала
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