Какое количество теплоты потребуется для превращения в воду льда массой 2кг,взятого при 0°С?

Физика
Какое количество теплоты потребуется для превращения в воду льда массой 2кг,взятого при 0°С?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=Л*m Q=330000*2=660000 Дж
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