Какое количество теплоты потребуется для превращения в воду льда массой 2кг,взятого при 0°С?
Физика
Какое количество теплоты потребуется для превращения в воду льда массой 2кг,взятого при 0°С?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=Л*m Q=330000*2=660000 Дж
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