Марина подписала 12 открыток к празднику а павлик на 4 меньше..сколько всего открыт??к к празднику подписали дети

Математика

Марина подписала 12 открыток к празднику а павлик на 4 меньше..сколько всего открыт??к к празднику подписали дети

Автор: Гость