Марина подписала 12 открыток к празднику а павлик на 4 меньше..сколько всего открыт??к к празднику подписали дети
Математика
Марина подписала 12 открыток к празднику а павлик на 4 меньше..сколько всего открыт??к к празднику подписали дети
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12-4=8 (откр.) подписал Павлик. 2) 12+8=20 (откр.) подписали дети к празднику. Ответ: 20 открыток.
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