Что означает точка пересечения графиков?
Математика
Что означает точка пересечения графиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это вроде где график пересекается осью
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