Длина красного отрезка. равно 6см а длина синего. - 5 дм 4см .какой отрезок длиннее? н?? сколько сантиметров? во сколко раз?

Математика

Длина красного отрезка. равно 6см а длина синего. - 5 дм 4см .какой отрезок длиннее? н?? сколько сантиметров? во сколко раз?

Автор: Гость