Длина красного отрезка. равно 6см а длина синего. - 5 дм 4см .какой отрезок длиннее? н?? сколько сантиметров? во сколко раз?
Математика
Длина красного отрезка. равно 6см а длина синего. - 5 дм 4см .какой отрезок длиннее? н?? сколько сантиметров? во сколко раз?
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