15. Туристы в первый день прошли 46% всего пути, во второй – 24% пути, а в третий – оста??ьные 45 км. Сколько километров туристы прошли в первый день? A) 150 км B) 69 км C) 31 км D) 54 км
Математика
15. Туристы в первый день прошли 46% всего пути, во второй – 24% пути, а в третий – оста??ьные 45 км. Сколько километров туристы прошли в первый день? A) 150 км B) 69 км C) 31 км D) 54 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача с помощью пропорции: 1) х/45 = 24/30 = 36 (км) - прошли во 2 день 2)x/36 = 46/24 = 69 (км) - прошли в 1 день. Ответ: 69 км. Вариант ответа: В)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина красного отрезка. равно 6см а длина синего. - 5 дм 4см .какой отрезок длиннее? н?? сколько сантиметров? во сколко раз?
Право
Укажите предложения, выражающие суждения. Лето – лучшее время года. Был ли Напо??еон французским императором? Наполеон никогда не был француз...
Математика
Марина подписала 12 открыток к празднику а павлик на 4 меньше..сколько всего открыт??к к празднику подписали дети
Русский язык
Чем выражено подлежащее: 1)они все вместе пошли в лес искать друга 2)видали кто-т?? запел 3)дежурные внимательно проверяли входные билеты
Математика