Крейсерська швидкість руху сучасного українського літака АН-158 становить 820км/год.Скільки часу витратить літак,щоб подолати 410км?
Физика
Крейсерська швидкість руху сучасного українського літака АН-158 становить 820км/год.Скільки часу витратить літак,щоб подолати 410км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=820 S=410. t=S/v=410/820=0,5 часов.
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