Рекомендуется,чтобы во фрутовом саду число яблонь,груш и косточковых деревьев со??тветственно относилось как 10:3:7. Сколько деревьев каждого из трех видов в саду, разбитом в соответствии с рекомендацией,если в нем 760 деревьев?

Математика

Рекомендуется,чтобы во фрутовом саду число яблонь,груш и косточковых деревьев со??тветственно относилось как 10:3:7. Сколько деревьев каждого из трех видов в саду, разбитом в соответствии с рекомендацией,если в нем 760 деревьев?

Автор: Гость