Рекомендуется,чтобы во фрутовом саду число яблонь,груш и косточковых деревьев со??тветственно относилось как 10:3:7. Сколько деревьев каждого из трех видов в саду, разбитом в соответствии с рекомендацией,если в нем 760 деревьев?

Математика
Рекомендуется,чтобы во фрутовом саду число яблонь,груш и косточковых деревьев со??тветственно относилось как 10:3:7. Сколько деревьев каждого из трех видов в саду, разбитом в соответствии с рекомендацией,если в нем 760 деревьев?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+3+7=20 частей всего 760:20=38 дер. одна часть 38*10=380 яблонь 38*3=114 груш 38*7=266 косточковых
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