Как сделать проект по англискому языку 3класс

Английский язык
Как сделать проект по англискому языку 3класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю эти этапы тебе помогут:) Рабочий план подготовки проекта по английскому: отвечаем на вопрос — чего мы хотим достичь, создавая проект по английскому, то есть формулируем цель что нам нужно сделать, чтобы достичь цели, описываем свои шаги, то есть ставим задачи в порядке очередности где мы будем брать информацию, составляем список действий и источников информации создаем требующиеся дополнительные материалы (вопросы специалистам, заготовки, анкеты и прочее) составляем краткие отчеты по каждому  своему действию по алгоритму: что сделано — что в результате получилось сводим информацию и отчеты воедино составляем краткий макет получившегося от первоначального вопроса-цели до конечного ответа — результата создаем итоговый отчет определяем аудиторию слушателей, которых предположительно заинтересует этот проект по английскому
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