Характеристика(сочинение) Теркина. Очень срочно.

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Главный герой поэмы — солдат Василий Теркин. Недаром его фамилия созвучна слову "тереть": Теркин бывалый солдат, участник войны с Финляндией. В Великой Отечественной войне он участвует с первых дней: "в строй с июня, в бой с июля". Теркин — воплощение русского характера. Он не выделяется ни значительными умственными способностями, ни внешним совершенством: Скажем откровенно: Просто парень сам собой Он обыкновенный: Однако Теркина бойцы считают своим парнем и радуются, что тот попал именно в их роту. Теркин не сомневается в окончательной победе. В главе "Два солдата" на вопрос старика, удастся ли побить врага, Теркин отвечает: "Побьем, отец". Основными чертами характера Василия Теркина можно считать скромность и простоту. Он убежден, что истинный героизм заключается не в красоте позы. Теркин думает, что на его месте каждый русский солдат поступил бы точно так же. Необходимо обратить внимание и на отношение Теркина к смерти, что небезразлично в боевых условиях: Нет, товарищ, зло и гордо, Как закон велит бойцу, Смерть встречай лицом к лицу И хотя бы плюнь ей в морду, Если все пришло к концу. Нередко приходится герою поэмы сталкиваться со смертью. Однако жизнерадостность и природный юмор помогают ему справиться со страхом, побеждая таким образом саму смерть. Теркин привычно рискует собственной жизнью. Например, он в ледяной воде переправляется через реку и налаживает связь, обеспечивая благоприятный исход боя. Когда замерзшему Теркину оказывают медицинскую помощь, он шутит: Растирали, растирали.. . Вдруг он молвит, как во сне: - Доктор, доктор, а нельзя ли Изнутри погреться мне? Теркин готов плыть назад, проявляя тем самым недюжинную волю и мужество. Поэма "Василий Теркин" может считаться одним из истинно народных произведений. Интересно, что многие строки из этого произведения перекочевали в устную народную речь или же стали популярными стихотворными афоризмами. Можно привести ряд примеров: "Смертный бой не ради славы — ради жизни на земле", "сорок душ — одна душа", "переправа, переправа — берег левый, берег правый" и многие другие. Василий Теркин — мастер на все руки. В суровых военных условиях он не утратил вкус к мирному труду: умеет и починить часы, и наточить старую пилу. Кроме того, Теркин — мастер играть на гармонике, он развлекает товарищей по оружию, бескорыстно дарит им минуты радости. Кто же он — Василий Теркин? Словом, Теркин, тот, который На войне лихой солдат, На гулянке гость не лишний, На работе — хоть куда. Прототипом Василия Теркина стал весь сражающийся народ. Сегодня с уверенностью можно сказать, что поэма "Василий Теркин" остается одним из наиболее любимых произведений о второй мировой войне.