Характеристика(сочинение) Теркина. Очень срочно.

Литература
Характеристика(сочинение) Теркина. Очень срочно.
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Гость:
Главный герой поэмы — солдат Василий Теркин. Недаром его фамилия созвучна слову "тереть": Теркин бывалый солдат, участник войны с Финляндией. В Великой Отечественной войне он участвует с первых дней: "в строй с июня, в бой с июля". Теркин — воплощение русского характера. Он не выделяется ни значительными умственными способностями, ни внешним совершенством:  Скажем откровенно:  Просто парень сам собой  Он обыкновенный:  Однако Теркина бойцы считают своим парнем и радуются, что тот попал именно в их роту. Теркин не сомневается в окончательной победе. В главе "Два солдата" на вопрос старика, удастся ли побить врага, Теркин отвечает: "Побьем, отец". Основными чертами характера Василия Теркина можно считать скромность и простоту. Он убежден, что истинный героизм заключается не в красоте позы. Теркин думает, что на его месте каждый русский солдат поступил бы точно так же. Необходимо обратить внимание и на отношение Теркина к смерти, что небезразлично в боевых условиях:  Нет, товарищ, зло и гордо,  Как закон велит бойцу,  Смерть встречай лицом к лицу  И хотя бы плюнь ей в морду,  Если все пришло к концу.  Нередко приходится герою поэмы сталкиваться со смертью. Однако жизнерадостность и природный юмор помогают ему справиться со страхом, побеждая таким образом саму смерть. Теркин привычно рискует собственной жизнью. Например, он в ледяной воде переправляется через реку и налаживает связь, обеспечивая благоприятный исход боя.  Когда замерзшему Теркину оказывают медицинскую помощь, он шутит:  Растирали, растирали.. .  Вдруг он молвит, как во сне:  - Доктор, доктор, а нельзя ли  Изнутри погреться мне?  Теркин готов плыть назад, проявляя тем самым недюжинную волю и мужество.  Поэма "Василий Теркин" может считаться одним из истинно народных произведений. Интересно, что многие строки из этого произведения перекочевали в устную народную речь или же стали популярными стихотворными афоризмами. Можно привести ряд примеров: "Смертный бой не ради славы — ради жизни на земле", "сорок душ — одна душа", "переправа, переправа — берег левый, берег правый" и многие другие.  Василий Теркин — мастер на все руки. В суровых военных условиях он не утратил вкус к мирному труду: умеет и починить часы, и наточить старую пилу. Кроме того, Теркин — мастер играть на гармонике, он развлекает товарищей по оружию, бескорыстно дарит им минуты радости. Кто же он — Василий Теркин?  Словом, Теркин, тот, который  На войне лихой солдат,  На гулянке гость не лишний,  На работе — хоть куда.  Прототипом Василия Теркина стал весь сражающийся народ. Сегодня с уверенностью можно сказать, что поэма "Василий Теркин" остается одним из наиболее любимых произведений о второй мировой войне.
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