Доклад на тему : Я патриот своей страны" России"

Гость: Гость:

Нет в мире ничего выше и дороже, чем Родина. Она дает нам крылья для полета, освещает каждый наш шаг. Родину нельзя выбрать. К ней можно лишь прикипеть всем сердцем, проникнуться величайшей и светлой безграничной любовью — любовью на всю жизнь. Но мало любить Отчизну лишь в мыслях. Только тот, кто делает все для процветания родной страны, для ее славы, только тот, кто не жалеет сил, а порой и жизни ради ее свободы и независимости, кто готов защищать ее территорию и границы, кто беззаветно уважает ее идеалы, знает историю, традиции, культуру родного народа, кто бережно лелеет родной язык, — только тот человек достоин называться патриотом. Я люблю свою Россию. Здесь я родился, впервые стал на ноги и вышел в огромный мир тропинками, которые начинались у родного порога. Мне мила родная земля — земля, где я появился на свет. Потому что в родных местах и солнце ярче светит, и небо синее, и деревья зеленее и выше. Родная земля — как родная мать: добрая, щедрая, мудрая и бескорыстно любящая. Она готова оберегать каждого из своих детей. Но и человек должен быть готов на подвиг, на бой ради чести Отчизны, то есть быть настоящим патриотом, а в мирное время работать на благо Родины — тогда она будет богаче и краше, а ее сыновья и дочери смогут жить спокойнее и увереннее.