Скласти речення за схемами. |___ ____ ____? |_____ __ ______. |_______ _______!
Українська мова
Скласти речення за схемами. |___ ____ ____? |_____ __ ______. |_______ _______!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ты пойдеш гулять ? 2)я пойду гулять. 3)гуляли весело!
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