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Решалась с помощью выражения 78 - ( а – 45
Математика
Решалась с помощью выражения 78 - ( а – 45
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
78-(a-45) 78-а+45 78-45+a=33
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