РЕШЕНИЕ НЕ ЧЕРЕЗ Х. Две девочки одновременно побежали навстречу друг другу по спо??тивной дорожке, длина которой 420 м. Когда они встретились, первая пробежала на 60 м больше, чем вторая. С какой скоростью бежала каждая девочк...
Математика
РЕШЕНИЕ НЕ ЧЕРЕЗ Х. Две девочки одновременно побежали навстречу друг другу по спо??тивной дорожке, длина которой 420 м. Когда они встретились, первая пробежала на 60 м больше, чем вторая. С какой скоростью бежала каждая девочка, если они встретились через 30 с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60+30=90 м- общая скорость. 2) 420: 90=40 м
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