Почему. одинадцать глаголов называються исключением
Русский язык
Почему. одинадцать глаголов называються исключением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что во 2 спряжение глагола есть 11 слов исключений у которых окончания как у 1 спряжения, но эти слова относятся ко 2 спряжению
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