Помогите решить пожалуйста . Сколько целых решений имеет неравенство |х|lt;71?

Математика
Помогите решить пожалуйста . Сколько целых решений имеет неравенство |х|lt;71?
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Гость:
70 слева от 0  70 справа от 0 и 0 итого 141
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