Помогите Решить Задачки.. 1) Найти натуральное число, остаток при делении которог?? на 8 равен 3 на 9 равен 7 если первое частное меньше второго на 1. 2) Если каждый множитель произведения 12* (-5) увеличить на одно и то же ч...
Алгебра
Помогите Решить Задачки.. 1) Найти натуральное число, остаток при делении которог?? на 8 равен 3 на 9 равен 7 если первое частное меньше второго на 1. 2) Если каждый множитель произведения 12* (-5) увеличить на одно и то же число, то получится квадрат числа. Найти это число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=(a+1)*8+3 x=a*9+7 (a+1)*8+3=a*9+7 8a+11=9a+7 a=4 x=4*9+7=43 проверка x=5*8+3=43 Ответ:х=43
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