Помогите Решить Задачки.. 1) Найти натуральное число, остаток при делении которог?? на 8 равен 3 на 9 равен 7 если первое частное меньше второго на 1. 2) Если каждый множитель произведения 12* (-5) увеличить на одно и то же ч...

Алгебра

Помогите Решить Задачки.. 1) Найти натуральное число, остаток при делении которог?? на 8 равен 3 на 9 равен 7 если первое частное меньше второго на 1. 2) Если каждый множитель произведения 12* (-5) увеличить на одно и то же число, то получится квадрат числа. Найти это число.

Автор: Гость