Нужна ваша помощь,историки ! Заранее спасибо! На пьедестале "Медный всадник" , в Петербурге высечено "MDCCLXXXll", кому поставлен этот памятник и когда ,объясните мне ,пожалуйста систему.
История
Нужна ваша помощь,историки ! Заранее спасибо! На пьедестале "Медный всадник" , в Петербурге высечено "MDCCLXXXll", кому поставлен этот памятник и когда ,объясните мне ,пожалуйста систему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Памятник Петру 1 .был открыт в 1782
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