Нужна ваша помощь,историки ! Заранее спасибо! На пьедестале "Медный всадник" , в Петербурге высечено "MDCCLXXXll", кому поставлен этот памятник и когда ,объясните мне ,пожалуйста систему.

История

Нужна ваша помощь,историки ! Заранее спасибо! На пьедестале "Медный всадник" , в Петербурге высечено "MDCCLXXXll", кому поставлен этот памятник и когда ,объясните мне ,пожалуйста систему.

Автор: Гость