Сочинение весна что мы сделали на каникулах

Гость: Гость:

Вот и прошли долгожданные весенние каникулы! Я хорошо повеселился, отлично провел время и, наконец, отдохнул.... За эти дни я занимался....(пишешь занятия) и побывал(пишешь места) Можно написать какой фильм, где гуляли, понравилось или нет, и т.д. _______________________________________________ Вместе с моими друзьями и одноклассниками мы (ездили/гуляли/играли/и т.д.). За время нашей (поездки/прогулки/игры/и т.д.) нам удалось (встретить/найти/узнать/отыскать/ и т.д.) (знакомого/камень/нового/секретные места/и т.д.) Я считаю, что я хорошо и с пользой провел время