Определи злаковые растения поля

Окружающий мир
Определи злаковые растения поля
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гречиха,кукуруза, овес,просо,пшеница, рис,рожь,ячмень.
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