Составь со словом грамота три словосочетания или предложения так чтобы раскрыть ??го разные лексические значения
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Составь со словом грамота три словосочетания или предложения так чтобы раскрыть ??го разные лексические значения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почетная грамота, грамота от директора, я получила грамоту
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Составь со словом грамота три словосочетания или предложения так чтобы раскрыть ??го разные лексические значения