Составь со словом грамота три словосочетания или предложения так чтобы раскрыть ??го разные лексические значения

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Составь со словом грамота три словосочетания или предложения так чтобы раскрыть ??го разные лексические значения
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Автор: Гость
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Гость:
Почетная грамота, грамота от директора, я получила грамоту
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Русский язык
Составь со словом грамота три словосочетания или предложения так чтобы раскрыть ??го разные лексические значения
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