В магазин привезли 9коробок со стаканами по4штуки в каждой коробке.ваз привезли в6??аз меньше.сколько ваз привезли в магазин?
Математика
В магазин привезли 9коробок со стаканами по4штуки в каждой коробке.ваз привезли в6??аз меньше.сколько ваз привезли в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9*4=36 стаканов - всего привезли. 2) 36:6=6 - ваз привезли в магазин. Ответ:6 ваз.
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