В магазин привезли 9коробок со стаканами по4штуки в каждой коробке.ваз привезли в6??аз меньше.сколько ваз привезли в магазин?

Математика

В магазин привезли 9коробок со стаканами по4штуки в каждой коробке.ваз привезли в6??аз меньше.сколько ваз привезли в магазин?

Автор: Гость