ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! Заранее Спасибо!! Яблоко падает с яблони на землю. Как изменяются в процессе падения скорость яблока, его ускорение и его потенциальная энергия относительно земли? Для каждой величины определите соответствующий ...
Физика
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! Заранее Спасибо!! Яблоко падает с яблони на землю. Как изменяются в процессе падения скорость яблока, его ускорение и его потенциальная энергия относительно земли? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения. т.е увеличивается, уменьшается или не изменяется
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Скорость яблока увеличивается, ускорение увеличивается, потенциальная энергия уменьшается
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