А)в центнерах: 562,1 кг+0,09 кг+2 кг+832 кг= б) в арах: 57,18 м в кв + 827,30 м в кв+ 662,3а=
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А)в центнерах: 562,1 кг+0,09 кг+2 кг+832 кг= б) в арах: 57,18 м в кв + 827,30 м в кв+ 662,3а=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 562,1 кг+0,09 кг + 2 кг + 832 кг = 5,621 ц +0,0009 ц + 0,02 ц + 8,32 ц = 13,9619 ц б) 57,18 м² + 827,30 м² + 662,3 а = 0,5718 а + 8,273 а + 662,3 а = 671,1448 а
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А)в центнерах: 562,1 кг+0,09 кг+2 кг+832 кг= б) в арах: 57,18 м в кв + 827,30 м в кв+ 662,3а= помогите ??рочно!
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