А)в центнерах: 562,1 кг+0,09 кг+2 кг+832 кг= б) в арах: 57,18 м в кв + 827,30 м в кв+ 662,3а= помогите срочно!
Математика
А)в центнерах: 562,1 кг+0,09 кг+2 кг+832 кг= б) в арах: 57,18 м в кв + 827,30 м в кв+ 662,3а= помогите срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 562,1 кг+0,09 кг+2 кг+832 кг=5,621+0,00009+0,02+8,32=13,96109 ц б) 57,18 м в кв + 827,30 м в кв+ 662,3а=0,5718+8,273+662,3=671,1448 ар
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