А)в центнерах: 562,1 кг+0,09 кг+2 кг+832 кг= б) в арах: 57,18 м в кв + 827,30 м в кв+ 662,3а= помогите срочно!

Математика

А)в центнерах: 562,1 кг+0,09 кг+2 кг+832 кг= б) в арах: 57,18 м в кв + 827,30 м в кв+ 662,3а= помогите срочно!

Автор: Гость