Рыбы грибы и цветы относятся к живой природе ?
Обществознание
Рыбы грибы и цветы относятся к живой природе ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, конечно, да. Ты думал иначе?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Автомобиль и мотоциклист выехали одновременно в одном направлении автомобиль ех??л со скоростью 75 км в час а мотоцикле 67 километров час Какое рас...
Математика
Ученик вырезал из бумаги 2 прямоугольника. Длина первого 16 см, ширина 9 см. Чему рав??а ширина другого прямоугольника с такой же площадью, если ег...
Математика