Петя пошел в магазин 16:45 минут его любимый фильм начинается в 17:10 минут расстояние до магазина Петя может пробежать за 10 минут успеет ли пить и прийти домой к началу фильма

Гость: Гость:

1) 17:10-16:45=25 мин - есть времени до начала фильма. 2) 10+10=20 минут - Петя затратит туда и обратно. 3) 25-20=5 минут - еще останется у Пети. Ответ: Петя успеет придти домой до начала фильма.