Красноярск, архангельск, якутск распределить в порядке уменьшения значений среднегодовой температуры воздуха
География
Красноярск, архангельск, якутск распределить в порядке уменьшения значений среднегодовой температуры воздуха
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Гость:
Архангельск Красноярск Якутск
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