Объясни слова Лазурь Слепит Очи
Литература
Объясни слова Лазурь Слепит Очи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лазурь-это что-то голубого цвета. Например море. Слепит-ослепляет своей красотой Очи-глаза
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