С помощью системы блоков равномерно поднимают груз массой m=12 кг, прикладывая силу F=75 Н. кпд такого механизма равен:1. 8%. 2. 80%. 3.100%. 4.75%. с решением пожалуйста
Физика
С помощью системы блоков равномерно поднимают груз массой m=12 кг, прикладывая силу F=75 Н. кпд такого механизма равен:1. 8%. 2. 80%. 3.100%. 4.75%. с решением пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75/120=0,625. 62,5% МБ я не так посчитал или ответы не верны
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