Водитель ехал из города в село на грузовике со скоростью 60 километров час обратно он ехал на легковой машине со скоростью 90 километров в час сколько времени ехал водитель из города в село если на обратный путь он потратил 4 часа

Математика

Водитель ехал из города в село на грузовике со скоростью 60 километров час обратно он ехал на легковой машине со скоростью 90 километров в час сколько времени ехал водитель из города в село если на обратный путь он потратил 4 часа

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