Водитель ехал из города в село на грузовике со скоростью 60 километров час обратно он ехал на легковой машине со скоростью 90 километров в час сколько времени ехал водитель из города в село если на обратный путь он потратил 4 часа
Математика
Водитель ехал из города в село на грузовике со скоростью 60 километров час обратно он ехал на легковой машине со скоростью 90 километров в час сколько времени ехал водитель из города в село если на обратный путь он потратил 4 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90×4=360 км расстояние между селом и городом 360÷60=6 ч ехал из города в село
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