Помогите пожалуйста тема ,,Порядковые чеслительные.(Цифры заменить буквами) Старейший глобус изготовлен Мартином Бехайном в 1492 году

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Помогите пожалуйста тема ,,Порядковые чеслительные.(Цифры заменить буквами) Старейший глобус изготовлен Мартином Бехайном в 1492 году

Автор: Гость