Помогитеее!! нужно записать в виде обыкновенной дроби или смешанного числа!! 1,0703.П??могите пожалуйста !!!

Математика

Помогитеее!! нужно записать в виде обыкновенной дроби или смешанного числа!! 1,0703.П??могите пожалуйста !!!

Автор: Гость