Помогитеее!! нужно записать в виде обыкновенной дроби или смешанного числа!! 1,0703.П??могите пожалуйста !!!
Математика
Помогитеее!! нужно записать в виде обыкновенной дроби или смешанного числа!! 1,0703.П??могите пожалуйста !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.0703=1 целая 703/10000
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