Сос ПОМОГИТЕ!! алгебра
Алгебра
Сос ПОМОГИТЕ!! алгебра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2xˇ+x-1)/(xˇ2+3x+4)= (2+1/x -1/(xˇ2))/(1+3/x+4/(xˇ2)) lim = 2/1=2 dlja x iduščie k beckonečnosti.
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