Допишите к условным придаточным предложениям главные. 1.Если этот певец приедет ??а гастроли,... 2.Раз ты встретишься с Мишей,...

Русский язык

Допишите к условным придаточным предложениям главные. 1.Если этот певец приедет ??а гастроли,... 2.Раз ты встретишься с Мишей,...

Автор: Гость