Найдите критические точки функции f(x)=x^2+12x-23
Алгебра
Найдите критические точки функции f(x)=x^2+12x-23
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Критические точки находятся из производной. надо найти производную и посмотреть в каких точках производная равна 0 или не имеет смысла. f'(x)=2x+12 2x+12=0 x=-6 критическая точка (-6; 0)
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